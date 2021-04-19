أطفال شبراخيت بالبحيرة يوزعون التمر والعصير فى الشوارع.. صور

فريق المحافظات

يقوم عدد من الأطفال بمدينة شبراخيت في محافظة البحيرة بتوزيع التمر والعصائر على الصائمين قبل الإفطار يوميا فى شهر رمضان، فى ظاهرة جميلة تحت اسم «إفطار صائم» ويقومون بإيقاف المارة قبل المغرب وإعطائهم الأفطار.

وفوجئ أهالى شبراخيت بمحافظة البحيرة بوجود عدد من الأطفال متوسط أعمارهم من 10 إلى 15 سنة، يقومون بإيقاف المارة أثناء الإفطار وإعطائهم تمرا وعصيرا للإفطار قبل المغرب وسط فرحة وسعادة الأهالى لما قام به الأطفال.

وأكد سامى عبد ربة أحد الأهالى أنه سعيد بوجود هذا المشهد الجميل في شبراخيت لمجموعة من الأطفال الجميلة واقفين قبل المغرب عشان يفطروا صائم علي التمر والعصير.

وأشار عبد ربة إلى أن هؤلاء الاطفال قاموا بتجميع اموال من مصروفهم الشخصى لشراء التمور والعصائر لتوزيعها على الصائمين من اجل الثواب وافطار صائم، مشيراةان الخير فى اكفال ونساء ورجال مصر ليوم الدين.