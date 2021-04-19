أسعار السلع التموينية خلال شهر رمضان بأسعار تنافسية فى المجمعات.. تعرف عليها

بورسعيد محمد فرج

ينشر "اليوم السابع" أسعار السلع التموينية خلال شهر رمضان بأسعار تعاونية وأقل من مثيلاتها بالأسواق والمجمعات وفروع التجزئة للشركة العامة لتجارة الجملة والاتحاد التعاونى الاستهلاكى .

وكشف ناصر ثابت وكل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية توافر السلع الأساسية فى رمضان 2020/2021من اللحوم والدواجن وجاءت أسعار السلع التموينية داخل المجمعات وفروع التجزئة .

سكر حر معبأ كيلو واحد 8.50 جنيه أرز معبأ كيلو واحد 8.50 جنيه دقيق معبأ كيلو واحد 8جنيه مكرونه معبأ 400جرام 4.25جنبه فول معبأ مستورد 500جم 9.90جنيه زيت عباد لتر واحد 24.50 جنيه زيت زره واحد لتر 31 جنبه زيت خليط واحد لتر 20 جنيه مسلى جنة 42.50 جنيه مسلى جنة 21.50 لحم برازيلي مجمد مستورد 65جنيه دواجن برازيلى مستورد 30 جنيه دواجن اوكرانى 30 جنيه بط مجمد محلى 38.50 جنيه صدور بط مجمد 38.50 جنيه.

ومن جانبه أكد ناصر ثابت أن المخزون الاسترتيجى من السلع التموينية تكفى تلبية احتياجات المواطنين من خلال طرحها بالأسواق والمحلات التجارية فضلاً عن صرف السلع الغذائية التى تصرف على بطاقة الدعم التمويني شهرياً.