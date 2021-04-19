أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 19-4-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 19-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 5.52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.770 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ العبوات الطبية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، مصر بني سويف للأسمنت، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، راية القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، ريكاب للاستثمارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، العربية لحليج الأقطان، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الأهرام للطباعة والتغليف، دايس للملابس الجاهزة، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ليسيكو مصر. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ العبوات الطبية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، مصر بني سويف للأسمنت، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، راية القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، ريكاب للاستثمارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، العربية لحليج الأقطان، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الأهرام للطباعة والتغليف، دايس للملابس الجاهزة، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ليسيكو مصر.

البورصة تربح 5.52 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.770 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.770 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 415.5 مليون ورقة مالية بقيمة 734.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.3 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.26%، والعرب على 8.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 43.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 25.4 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 32.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 10441 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 12740 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4051 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.824 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.99%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.018 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.95%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.34%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 1.693 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.29%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 4.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.02%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 15.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.96%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.92%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 46.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.05%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 9.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.62%.