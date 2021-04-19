أسترازينيكا تستعد لطرح نسخة معدلة من لقاح كورونا ضد سلالة جنوب أفريقيا

كتبت أمل علام

قال مسئول في شركة أسترازينيكا بالنمسا، إن نسخة جديدة معدلة للقاح كورونا من أسترازينيكا المصمم لمكافحة سلالة فيروس كورونا التي اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا قد يكون جاهزًا بحلول نهاية عام 202، وذلك وفقا لصحيفة The Economic Times



استرازينيكا

وأضافت سارة والترز، مديرة شركة AstraZeneca في النمسا، إن الدراسات، حتى الآن، تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا AstraZeneca الحالي كان أقل فعالية ضد البديل الأكثر عدوى الذي تم توثيقه لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وأضافت، " بدأت أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في إجراء تعديلات على لقاح فيروس كورونا ليكون قادرًا على مكافحة البديل الجنوب أفريقي، مؤكدة إنه من المتوقع أن يكون جاهزًا بحلول نهاية العام.

ألقت سارة والترز باللوم على التحديات، بما في ذلك التأخير في تسليم جرعات لقاح استرازينيكا AstraZenecaفي الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب الطلب المرتفع للغاية الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأضافت، كان علينا العمل دون الاحتفاظ بالاحتياطي. ونتيجة لذلك، لم نتمكن من تعويض الأحداث غير المتوقعة "، "نحن على ثقة من أننا سنفي بالتزامنا بتقديم 300 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام."

عند سؤاله عن "آلاف" الأشخاص في النمسا الذين ألغوا مواعيدهم للحصول على لقطات AstraZeneca ، قال والترز إن خطة الشركة هي "الاستمرار في تقديم معلومات بشفافية حول الفعالية والسلامة للأطباء ، حتى يتمكنوا من إبلاغ الناس بشكل كافٍ" بالمزايا والمخاطر .