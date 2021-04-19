اليوم السابع
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أسبانيا وألمانيا واليونان يقدمون التعازى فى حادث قطار طوخ

الإثنين، 19 أبريل 2021 01:07 م
أسبانيا وألمانيا واليونان يقدمون التعازى فى حادث قطار طوخ حادث قطار طوخ
كتبت: هناء أبو العز

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أعربت سفارتى إسبانيا وألمانيا بالقاهرة، اليوم الإثنين، عن خالص التعازي فى ضحايا حادث قطار طوخ بالقليوبية، الذي وقع أمس الأحد.
 
كما عبرت السفارات عبر حسابهما الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن تمنياتها بالشفاء العاجل والكامل للمصابين.
 
كما نعت سفارة ألمانيا ضحايا حادث التصادم في طريق أسيوط - البحر الأحمر، الذي وقع الأسبوع الماضي وأنها تتمني الشفاء العاجل للمصابين.
 
فيما أعربت اليونان عن بالغ تعازيها لمصر في حادث انقلاب قطار طوخ في محافظة القليوبية أمس الأحد.
 
وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): نشعر بحزن شديد بسبب حادث القطار المأساوي في مصر، قلوبنا مع أسر الضحايا والمصابين، ونعرب عن تضامننا الكامل لشعب وحكومة صديقتنا مصر.
 

أسبانيا

ألمانيا

اليونان

حادث قطار طوخ

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