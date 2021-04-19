أرملة الشهيد نبيل فراج: صلى وودعنا بابتسامة قبل خروجه لكرداسة

كتب محمود عبد الراضي

وثق مسلسل الاختيار 2، مشهد اغتيال الإرهابيين للواء نبيل فراج بكرداسة، لدى مداهمتها لتطهيرها من العناصر الإرهابية التي كانت تريد تحويلها لوكر إرهابي، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحة وارتكاب مذبحة كرداسة.

وقالت أرملة الشهيد:" أتذكر لحظات لا تنسى فى تاريخ حياتى تلك اللحظات الأخيرة مع زوجى وآخر مرة أراه فيها، حيث كان يجهز نفسه لمأمورية أمنية لم يطلعنا عليها كعادته، ثم صلى وقتًا طويلا وجلس يتأمل فى طفليه "زياد" و"أحمد" وقتًا ليس بالقليل، وكادت الدموع أن تنساب من عينه، حاولت أن أعرف منه إلى أين سيذهب، لكنه تبسم كعادته ورفض أن يفشى أسرار عمله لشريكة حياته".

وتابعت أرملة الشهيد في تصريحات سابقة لليوم السابع: "كنت عرفت من التليفزيون أن قوات الأمن اقتحمت كرداسة لتطهيرها من الخارجين عن القانون، وبدا القلق يتسرب إلى قلبى على زوجى الحبيب، ولم أتحرك من أمام التليفزيون حتى السادسة من صباح اليوم التالى، حيث شهدت زوجى يسقط على الأرض إثر إصابته برصاص الغدر، وصرخت بكل قوتى وكالمجنونة حاولت أن أدخل فى التليفزيون لأحمله، وقفت لا أدرى ماذا أفعل، وعرفت أنه استشهد".

واستطردت أرملة الشهيد: "فقدنا زوجى اللواء نبيل الرجل الطيب الشهم الصعيدى الجدع، وكان شرفًا لأسرته ولأولاده، لقد عاش شريفًا ومات شريفًا".

وفى 19 سبتمبر سنة 2013 سجل اللواء نبيل فراج اسمه ضمن قوائم الشرف لدى مداهمة الإرهابيين الذين كانوا يسعون لفرض سيطرتهم على منطقة كرداسة، ليسقط شهيداً، تاركاً خلفه زوجته "المهندسة نضال" و3 من أبنائه، الذين أبدوا رغبة كبيرة فى الالتحاق بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة الكفاح لوالدهم.

وتخرج "فراج" من كلية الشرطة عام 1981، والتحق بالإدارة العامة لاتصالات الشرطة عام 2004، وحصل على رتبة عقيد سنة 2007، وعرف بكفاءته فى العمل، حتى ترقى لدرجة لواء فى يوليو 2013، ومنها تمت ترقيته مساعدا لمدير أمن الجيزة حتى استشهد أثناء اقتحام كرداسة.

"نبيل فراج" الضابط الصعيدى الذى تمتد جذوره لمحافظة سوهاج، كان محبوباً من الجميع خاصة من زملائه والمقربين منه ومن تعاملوا معه، فضلاً عن شدة ارتباط أسرته به، فقد كان زوجاً مثالياً وأبا قدوة لأبنائه .

لاحقت أجهزة الأمن المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج وتمكنت من ضبطهم، وأحيلوا فى أول مارس 2014 للمحاكمة، وفى 30 يوليو 2016 قضت المحكمة بإحالة أوراق 13 متهما منهم لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى، وحددت جلسة 24 سبتمبر للحكم، وفى العاشر من يناير 2018 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام ضد ثلاثة متهمين وصدر حكم بالسجن المؤبد لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ5 متهمين آخرين.

ونفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقا بحق المتهمين الثلاثة، الأمر الذى أثلج قلب أسرة الشهيد، حيث شعروا بأنه تم الثأر لروحه الطاهرة، فضلاً عن حرص الدولة ومؤسساتها على تكريم أسرة الشهيد فى كل المحافل، والعمل على تلبية متطلباتهم ورعايتهم باستمرار.