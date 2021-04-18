اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 08:27 م
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6 علامات تحذيرية مبكرة تنذر بإصابتك بفيروس كورونا

الأحد، 18 أبريل 2021 08:00 م
6 علامات تحذيرية مبكرة تنذر بإصابتك بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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لا يزال فيروس كورونا معديًا، وبالتالي يعرضك بقاؤك خارج المنزل لخطر العدوى، حتى لو كان طفيفًا، وقد حدد الباحثون 6 علامات إنذار مبكر تتنبأ بفيروس كورونا طويل الأمد، ووفقا لعالم الأوبئة البريطاني تيم سبيكتور تظهر حالات كورونا الطويلة عندما تستمر الأعراض لأسابيع أو شهور بعد الإصابة.

ووفقا لتقرير لموقع "Express" فإنك "إذا كنت تعاني من سعال مستمر، وصوت أجش، وصداع، وإسهال، وفقدان الشهية، وضيق في التنفس فأنت أكثر عرضة مرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بأعراض طويلة المدى"، وقد تم تحديد أنماط البيانات من قبل فريق في دراسة Covid Symptom Study.

علامات تدل على أنك ستطور أعراض كورونا الطويلة
علامات تدل على أنك ستطور أعراض كورونا الطويلة

 

بالإضافة إلى ذلك اكتشف الفريق أن كورونا طويل الأمد كان من المرجح أن يؤثر على النساء أكثر من الرجال، وجاء ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت استضافتها المجلة الطبية البريطانية (BMJ).

وقالت نسرين علوان، الأستاذة المشاركة في الصحة العامة بجامعة ساوثهامبتون، إن "الإرهاق الشديد" كان أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا لدى أولئك الذين يعانون من مرض كوفيد طويل الأمد.

تشمل الأعراض الأخرى لـ كورونا طويل الأمد ما يلي:

  • سعال
  • ضيق التنفس
  • آلام في العضلات والجسم
  • ثقل أو ضغط في الصدر
  • طفح جلدي
  • الخفقان
  • صداع الراس
  • إسهال
  • الشعور بدبابيس وإبر بالجسم

 

 

 

 


فيروس كورونا طويل المدى

لونج كوفيد

فيروس كورونا المعدى

فيروس كورونا والتأثير على القلب

سعال

ضيق التنفس

آلام في العضلات والجسم

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