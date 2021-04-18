6 أرقام مهمة عن ارتفاع عائدات قناة السويس.. اعرف التفاصيل

كتب أمين صالح

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع عائدات قناة السويس، فى شهر فبراير الماضى لتصل 7.4 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير من العام السابق بزيادة قدرها 200 مليون جنيه، ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن عائدات قناة السويس:

1- وصلت عائدات هيئة قناة السويس فى شهر فبراير الماضى إلى 7.4 مليار جنيه

2-

3- وصل عدد السفن العابرة بهيئة قناة السويس إلى 1152 سفينة فى شهر فبراير الماضى

4- عدد السفن التى عبرت قناة السويس فى نفس الشهر من العام الماضى 1107 سفينة

5- بلغ عدد ناقلات البترول العابرة نحو 380 سفينة في فبراير الماضي مقابل 418 سفينة في نفس الشهر عام 2020

6- حجم حمولة السفن بلغ نحو 97.6 مليون طن في شهر فبراير الماضي مقابل 99.9 مليون طن في نفس الشهر عام 2020.