252 مليون جنيه واردات أطعمة الحيوانات أوائل 2021

كتب: مدحت عادل

سجلت واردات مصر، من أطعمة الحيوانات ارتفاعا في الشهر الأول من العام الحالي 2021، حيث أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع واردات محضرات تغذية الحيوانات في شهر يناير الماضي إلى 252 مليون و688 ألف جنيه "15 مليون و793 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، بينما كانت نحو 106 مليون و608 ألف جنيه "6 ملايين و663 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 146 مليون و80 ألف جنيه "9 ملايين و130 ألف دولار".

وتشير البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات محضرات تغذية الحيوانات كانت ضمن واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار و319 مليون جنيه "957 مليون و477 ألف دولار" في شهر يناير الماضي، مقابل 17 مليار و354 مليون جنيه "مليار و84 مليون دولار" في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 2 مليار و34 مليون جنيه "127 مليون و184 ألف دولار".

وكانت واردات أطعمة الحيوانات، قد سجلت 140 مليون و688 ألف جنيه "8 ملايين و793 ألف دولار" في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت نحو 123 مليون و856 ألف جنيه "7 ملايين و741 ألف دولار" في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت 16 مليون و832 ألف جنيه "مليون 52 ألف دولار".