اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 04:49 م
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وكيل تموين شمال سيناء يشن حملة رقابية على المخابز والأسواق.. صور

الأحد، 18 أبريل 2021 04:03 م
وكيل تموين شمال سيناء يشن حملة رقابية على المخابز والأسواق.. صور وكيل تموين شمال سيناء يتابع جودة رغيف الخبز
شمال سيناء - محمد حسين

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شنت مديرية تموين شمال سيناء ، حملة مراقبة على المخابز بقيادة علاء الدين سمرى وكيل وزارة التموين برافقة الأجهزة الرقابية بالمديرية .

وقال وكيل تموين شمال سيناء ، فى بيان له ، أن الحملة قامت بالمرور على المخابز والأسواق والمحلات العامة لتفقد الحالة التموينية بمدينة العريش ، ومتابعة انتظام عمل المخابز ، ووفرة الخضار والفاكهة وصرف المقررات التموينية للمواطنين .

وسبق وشهدت أسواق شمال سيناء ومقرات بيع السلع وفروع شركة الجملة والأسواق ومحلات التجزئة بشمال سيناء حملات مراقبة أسعار ، نفذتها مديرية تموين شمال سيناء .

وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء ، تنفيذ حملات مرور على أفرع شركة الجملة والأسواق ومحلات التجزئة للاطمئنان على مدى توافر السلع الغذائية للمواطنين ، والتنبيه على التجار بضرورة الإعلان عن الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين .

وأكد بيان تموين شمال سيناء ، توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين تعمل على مدار الساعة ، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين لتلقى أى شكاوى للمواطنين ، وأن السلع والمواد الغذائية تكفى لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ، مع إتخاذ إجراءات لتأمين الحصص التموينية والسلع الحرة، وتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وتعزيز الأرصدة التموينية والسلع المتنوعة بما يكفى استهلاك واحتياجات المواطنين خلال الشهر ، والتنسيق لتوفير اللحوم السودانى الحية والمجمدة التى تصل بانتظام إلى المحافظة ودعمها خلال شهر رمضان ، وتوفير كميات كافية من الدقيق والزيت والسكر والأرز والدقيق ، بالإضافة إلى توفير حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاى وزيت وسمن وغيرها من ياميش رمضان وطرحها فى الأسواق بأسعار مخفضة .

توفر رغيف العيش
توفر رغيف العيش

 

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

 

حملة على المخابز بشمال سيناء
حملة على المخابز بشمال سيناء

 

 


شمال سيناء

تموين شمال سيناء

مخابز شمال سيناء

وكيل تموين شمال سيناء

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حملة على مخابز شمال سيناء

اسواق شمال سيناء

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