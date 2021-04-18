وكيل تموين شمال سيناء يشن حملة رقابية على المخابز والأسواق.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شنت مديرية تموين شمال سيناء ، حملة مراقبة على المخابز بقيادة علاء الدين سمرى وكيل وزارة التموين برافقة الأجهزة الرقابية بالمديرية .

وقال وكيل تموين شمال سيناء ، فى بيان له ، أن الحملة قامت بالمرور على المخابز والأسواق والمحلات العامة لتفقد الحالة التموينية بمدينة العريش ، ومتابعة انتظام عمل المخابز ، ووفرة الخضار والفاكهة وصرف المقررات التموينية للمواطنين .

وسبق وشهدت أسواق شمال سيناء ومقرات بيع السلع وفروع شركة الجملة والأسواق ومحلات التجزئة بشمال سيناء حملات مراقبة أسعار ، نفذتها مديرية تموين شمال سيناء .

وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء ، تنفيذ حملات مرور على أفرع شركة الجملة والأسواق ومحلات التجزئة للاطمئنان على مدى توافر السلع الغذائية للمواطنين ، والتنبيه على التجار بضرورة الإعلان عن الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين .

وأكد بيان تموين شمال سيناء ، توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين تعمل على مدار الساعة ، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين لتلقى أى شكاوى للمواطنين ، وأن السلع والمواد الغذائية تكفى لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ، مع إتخاذ إجراءات لتأمين الحصص التموينية والسلع الحرة، وتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وتعزيز الأرصدة التموينية والسلع المتنوعة بما يكفى استهلاك واحتياجات المواطنين خلال الشهر ، والتنسيق لتوفير اللحوم السودانى الحية والمجمدة التى تصل بانتظام إلى المحافظة ودعمها خلال شهر رمضان ، وتوفير كميات كافية من الدقيق والزيت والسكر والأرز والدقيق ، بالإضافة إلى توفير حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاى وزيت وسمن وغيرها من ياميش رمضان وطرحها فى الأسواق بأسعار مخفضة .



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