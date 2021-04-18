وفاة اللواء خير الله عبدالكريم العميري أحد أبطال حربي الاستنزاف وأكتوبر وابن مطروح

مطروح – حسن مشالي

أعلنت قبيلة عميرة، بمحافظة مطروح، فجر اليوم الأحد، عن وفاة أحد أبنائها المقيمين في القاهرة، وهو اللواء خير الله عبدالكريم عبدالرازق العميري، أحد أبطال حربي الاستنزاف أكتوبر ومن قبلهما حرب اليمن.



اللواء خيرالله عبد الكريم العميري

وقال العمدة سعيد مصطفى العميري، أن الفقيد يعيش مع أسرته في القاهرة، وتوفي هناك بعد معاناة طويلة من المرض، وستقام عليه صلاة الجنازة بمسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، وستتلقى عائلته العزاء بقرية كشوك عميرة، شرقي مرسى مطروح بنحو 60 كيلومتر.

وكان اللواء الراحل، على ارتباط وتواصل دائم مع عائلته في مطروح وقبيلة عميرة، والكثير من أبناء قبائل مطروح، على الرغم من إقامته الدائمة في القاهرة.