وأشار يوستيس - في تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم الأحد، إلى أنه أُخبر بأنه ليس هناك ثمة دليل فى الوقت الحالى على أن هذه السلالة بالتحديد قادرة على الإفلات من اللقاح، أو أنها أكثر عدوى من السلالات الأخرى.. موضحا أن عدد الإصابات التى تم تسجيلها داخل المملكة المتحدة بهذه السلالة قليل نسبيا فى الوقت الحالى، إلا أنه يتم مراقبة الوضع.

وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إلى الهند المرتقبة الشهر الجارى، قال يوستيس إنه "يتعين على رئيس الوزراء المضى قدما فى رحلته المقررة إلى الهند، وذلك على الرغم من أن الهند تشهد ارتفاعا فى أعداد الإصابات بالفيروس".

وأضاف "الصحة العامة تأتى فى المرتبة الأولى بالطبع، ولكن هذا لا يعنى أنه ينبغى عدم القيام بأى زيارات على الإطلاق لأغراض خاصة بالعمل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع تدابير الوقاية اللازمة لضمان تأمين الزيارة ضد الفيروس.