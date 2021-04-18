اليوم السابع
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وزير النقل ومحافظ القليوبية يتفقدان موقع حادث قطار طوخ بعد رفع العربات

الأحد، 18 أبريل 2021 09:51 م
وزير النقل ومحافظ القليوبية يتفقدان موقع حادث قطار طوخ بعد رفع العربات جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى وزير النقل الفريق كامل الوزير، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمكان حادث قطار طوخ بعد رفع العربات والحطام الخاص بها تمهيدا لإعادة حركة السير بعد التأكد من سلامة منطقة الحادث وصلاحيتها لمرور القطارات فى اتجاه القاهرة بنها والعكس وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة بإشراف مباشر من اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية. 

كانت المعدات الخاصة بهيئة السكك الحديدية قد تمكنت قبل قليل من رفع أول 4 عربات من عربات قطار طوخ المنكوب والذى خرجت عن القضبان بحضور محافظ القليوبية ومدير الأمن وذلك تمهيدا لإعادة حركة سير القطارات على الخطين.

 

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بفرض طوقا أمنيا بالمنطقة مع الاستمرار فى تواجد تمركزات هيئة الأسعاف بالمنطقة التى وصل عددها إلى 58 سيارة إسعاف والتى تم استخدامها فى نقل المصابين إلى المستشفيات المخلة لتلقى العلاج. 

وكان اليوم السابع قام قبل قليل ببث فيديو مباشر من مكان حادث إنقلاب طوخ حيث تم الدفع بعدد 58 سيارة من محافظات القليبوبية والشرقية وجار نقل المصابين المستشفيات المختلفة وأن محافظة القليبوبية قالت فى بيان لها قبل قليل عن ارتفاع عدد المصابين بحادث إنقلاب الركاب بطوخ إلى 103 حالة إصابة وذلك عقب خروج 8 عربات من القطار عن القضبان أثناء عودة من رحلته من القاهرة فى إتجاه المنصورة وجار المتابعة لحالات الإصابة والمتوفين وأنتقل المحافظ إلى مكان الحادث على رأس كافة القيادات التنفيذية

 
وزير النقل يتفقد موقع حادث قطار طوخ (1)
وزير النقل يتفقد موقع حادث قطار طوخ 

وزير النقل يتفقد موقع حادث قطار طوخ (2)
وزير النقل يتفقد موقع حادث قطار طوخ 

وزير النقل يتفقد موقع حادث قطار طوخ (3)
وزير النقل يتفقد موقع حادث قطار طوخ 

 


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