وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى بنها الجامعى للاطمئنان على مصابى حادث قطار طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، اليوم الأحد، مستشفى بنها الجامعى؛ للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى حادث قطار طوخ.

وكانت مستشفى بنها الجامعى، قد استقبلت عددا من مصابي حادث قطار طوخ، وأجريت لهم كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

واطمأن الوزير خلال جولته بالمستشفى واجتماعه بالفريق الطبى لمستشفى جامعة بنها، على بعض المصابين بالمستشفى، وعلى توافر الكميات الكافية من احتياطى كميات الدم المتاحة بالمستشفى، وتوافر كافة المحاليل والمستلزمات الطبية والجراحية، ووجه بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية المطلوبة للمصابين على أكمل وجه.

وكان وزير التعليم العالى فور إخطاره بالحادث، قد وجه خلال اتصال مع القائم بأعمال رئيس جامعة بنها باستدعاء كافة الأطقم الطبية وأطقم التمريض والجراحين في كافة التخصصات المطلوبة ( المخ والأعصاب والأوعية الدموية والجراحة العامة والقلب والصدر والتخدير) وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين.

كما وجه وزير التعليم العالى فور إخطاره بالحادث بتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات بالوزارة للتنسيق الكامل مع مستشفى بنها الجامعي، ودعم المستشفى بأى احتياجات عاجلة لتمكينها مت تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين.