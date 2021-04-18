وزيرة الدفاع النمساوية تلمح إلى انسحاب وشيك لبلادها من أفغانستان

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أعلنت كلوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية اليوم أن انسحاب الجيش النمساوي من أفغانستان صار وشيكا وذلك بعد مرور عشرين عاما على تواجد القوات النمساوية ضمن قوات دولية هناك.

وقالت تانر في تصريحات لها اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يغادر آخر جندي نمساوي أفغانستان بحلول أغسطس المقبل مشيرة إلى أن وزارة الدفاع ستنتهي في الأسبوع المقبل من وضع الصياغة النهائية لخطط الانسحاب.

وأوضحت أنه تنفيذا لتوجيهات الناتو ستنهي النمسا انتشارها في أفغانستان بعد ما يقرب من عقدين بالتزامن مع سحب الولايات المتحدة والتحالف الدفاعي المتوقع لقواتهما في الصيف.

وقالت الوزيرة إنه سيتم التشاور مع ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة في ضوء أن ألمانيا هي أهم شريك عسكري للنمسا.

يشار إلى أنه منذ ديسمبر 2001 يتمركز أفراد من القوات المسلحة النمساوية في منطقة جبال "هندو كوش" الأفغانية بأعداد متفاوتة كما تم نشر ما يصل إلى 100 جندي نمساوي في انتخابات 2005 لتأمين صناديق الاقتراع في منطقة قندوز.