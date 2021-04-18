وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد حالة مصابى قطار طوخ بمستشفى بنها الجامعى

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ببنها المصابين فى حادث قطار القاهرة – المنصورة بطوخ .
واطمأنت القباح خلال جولتها على الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم ، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم سواء كان نفسيا أو اجتماعيا او من خلال صرف التعويضات للمصابين وأسر الوفيات.
وأعربت القباج عن خالص التعازي لأسر الضحايا داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
كانت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.
وعلى جانبا أخر أكد مصدر بمرفق إسعاف الشرقية لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الإسعاف بالشرقية، دفعت بـ20 سيارة إسعاف لدعم إسعاف بنها فى نقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.
وزيرة التضامن تزور مصابى حادث قطار بنها
وزيرة التضامن تزور مصابى حادث قطار بنها
وزيرة التضامن تزور مصابى حادث قطار بنها
وزيرة التضامن تزور مصابى حادث قطار بنها
وزيرة التضامن تزور مصابى حادث قطار بنها
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