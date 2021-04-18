وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد حالة مصابى قطار طوخ بمستشفى بنها الجامعى

إبراهيم سالم - محمد فتحى

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ببنها المصابين فى حادث قطار القاهرة – المنصورة بطوخ .

واطمأنت القباح خلال جولتها على الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم ، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم سواء كان نفسيا أو اجتماعيا او من خلال صرف التعويضات للمصابين وأسر الوفيات.

وأعربت القباج عن خالص التعازي لأسر الضحايا داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.