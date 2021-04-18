وزراء النقل والصحة والتعليم العالى يزورون مصابى حادث قطار 949 فى المستشفيات

شهدت محطة سكة حديد طوخ فى محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، قرب المحطة، فيما دفعت إدارة إسعاف القليوبية بسيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين لأقرب مستشفيات، وبعد دقائق من وقوع الحادث ونقل المصابين للمستشفى وصل ونش عملاق تابع لهيئة السكك الحديدة لرفع عربات قطار طوخ المنكوب من أجل إعادة حركة السير مرة أخرى بين القاهرة والمنصورة جاء ذلك عقب وصول وزير النقل بحضور محافظ القليوبية وتمت بالفعل أعمال رفع العربات من على القضبان.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيرى التعليم العالى والصحة، بتفقد ‏المستشفيات التى تم نقل مصابى الحادث إليها، مؤكدا على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة ‏للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث‎.

وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث انقلاب قطار، حيث أعلنت محافظة القليوبية فى بيان لها أنه أصيب 103 أشخاص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

ورصد "اليوم السابع"، قيام عدد من الأهالى بمساعدة المسئولين بمحاولة البحث عن مصابين لإنقاذهم من داخل عربات القطار التى خرجت عن القضبان قبل محطة سكة حديد طوخ، كما تم الدفع بعدد 58 سيارة من محافظات القليوبية والشرقية لنقل المصابين المستشفيات المختلفة.

وأوضحت محافظة القليوبية، فى بيان لها عن ارتفاع عدد المصابين بحادث انقلاب الركاب بطوخ إلى 103 حالات إصابة وذلك عقب خروج 8 عربات من القطار عن القضبان أثناء عودة من رحلته من القاهرة فى اتجاه المنصورة وجار المتابعة لحالات الإصابة والمتوفين، وانتقل المحافظ إلى مكان الحادث على رأس كافة القيادات التنفيذية، وتم الدفع بأحد الأوناش العملاقة لرفع العربات الثمانية التى سقطت على القضبان وأن الصحة أعلنت فى بيان لها أن عدد المصابين 98 مصابا حتى الآن وتم نقل المصابين لمستشفيات بنها والقليوبية والشرقية وقد قام أهالى قرية طوخ بتقديم الدعم لركاب القطار من خلال تقديم المشروبات وتوفير سيارات لنقل غير المصابين إلى محل إقامتهم.

ومن جانبها انتقلت النيابة العامة والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث لعمل المعاينة اللازمة لمكان الحادث وإعداد التقارير اللازمة حول الحادث تمهيدا لبدء التحقيقات من قبل النيابة العامة، حيث كانت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ فى محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

وعلى جانب آخر أكد مصدر بمرفق إسعاف الشرقية لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الإسعاف بالشرقية، دفعت بـ20 سيارة إسعاف لدعم إسعاف بنها فى نقل مصابى حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ فى محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

فيما تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، بعد عصر اليوم الأحد، مستشفى بنها الجامعي؛ للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى حادث قطار طوخ، وكانت مستشفى بنها الجامعى قد استقبلت عددا من مصابى حادث قطار طوخ، وأجريت لهم كافة الفحوصات والأشعات اللازمة، للتوصيف الدقيق لحالاتهم، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

واطمأن الوزير خلال جولته بالمستشفى واجتماعه بالفريق الطبى لمستشفى جامعة بنها، وزيارته لبعض المصابين بالمستشفى على توافر الكميات الكافية من احتياطى كميات الدم المتاحة بالمستشفى، وتوافر كافة المحاليل والمستلزمات الطبية والجراحية، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية المطلوبة للمصابين على أكمل وجه.

كما طمأن وزير التعليم العالى مصابى حادث قطار طوخ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم، وأن العاملين بمستشفى بنها الجامعى من قيادات وأطباء وتمريض سيقدمون أقصى ما يستطيعون لخدمتهم حتى يكتمل شفاؤهم تماما، وكان وزير التعليم العالى فور إخطاره بالحادث، قد وجه فى اتصال مع القائم بأعمال رئيس جامعة بنها باستدعاء كافة الأطقم الطبية وأطقم التمريض والجراحين فى كافة التخصصات المطلوبة ( المخ والأعصاب والأوعية الدموية والجراحة العامة والقلب والصدر والتخدير) وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين.

كما وجه وزير التعليم العالى فور إخطاره بالحادث بتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات بالوزارة للتنسيق الكامل مع مستشفى بنها الجامعى، ودعم المستشفى بأى احتياجات عاجلة لتمكينها من تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين.

كما تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابى حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها للتأمين الصحى، وحرصت الوزيرة على التحدث مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية داعية لهم بالشفاء العاجل، كما حرصت على التحدث مع ذوى المصابين، وأكدت لهم توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن جميع المصابين بالمستشفى يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حيث تراوحت معظم الإصابات التى استقبلها المستشفى بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بنقل 3 مصابين يحتاجون إلى تدخلات جراحية دقيقة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة جاهزية جميع المستشفيات بمحافظتى القليوبية والقاهرة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما أكدت توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.

كما زار المهندس كامل الوزير وزير النقل، موقع حادث انقلاب قطار طوخ رقم 949 الذى وقع بين محطتى طوخ وبنها، حيث خرجت وانقلبت 4 عربات منه أثناء سرعته، وتوقف حركة القطارات الخاصة بالوجه البحرى الخارجة والداخلة إلى محطة مصر بسبب الحادث.