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وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى فى متحف الحضارة بالفسطاط

الأحد، 18 أبريل 2021 12:41 ص
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى فى متحف الحضارة بالفسطاط احتفالات وزارة السياحة
كتب محمد السيد

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احتفلت وزارة السياحة والآثار، مساء السبت، بيوم التراث العالمى، وتم اختيار المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مقر للاحتفال، وشهد الاحتفال جولة بقاعتى المومياوات الملكية والقاعة الرئيسية .
 
وألقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، محاضرة للتعريف بالحضارة المصرية القديمة ودور الدولة الحالى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ والترويج العلمى لتلك الحضارة الفريدة الخالدة، كما أقام وزير الآثار حفل سحور.
 
شارك فى الاحتفال، الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، وعالم الآثار الدكتور زاهى حواس، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.
 
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (1)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (1)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (4)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (4)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (5)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (5)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (7)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (7)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (8)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (8)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (9)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (9)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (10)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (10)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (11)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (11)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (12)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (12)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (13)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (13)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (14)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (14)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (15)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (15)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (16)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (16)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (17)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (17)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (18)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (18)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (19)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (19)

وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (20)
وزارة السياحة تحتفل بيوم التراث العالمى (20)

 


وزارة السياحة

يوم التراث العالمى

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