نيوزويك: منفذ هجوم إنديانا حصل على سلاحى الجريمة بشكل قانونى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك إن براندون هول المشتبه به فى هجوم إنديانا الذى وقع الأسبوع الماضى وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، قد حصل على الأسلحة المستخدمة فى تنفيذ الجريمة بشكل قانونى. وذكرت شرطة إنديانابوليس أن هول حصل بشكل قانونى على الأسلحة، وفقا لمذكرة تفتيش من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به شوهد يستخدم اثنين من البنادق هجومية فى الهجوم، وأجرى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة تعقب لأحد السلاحين. وعلمت الشرطة أن هول اشترى السلاحين بشكل قانونى فى يوليو وسبتمبر الماضيين.

كما أكد متحدث باسم شرطة فيديكس للشحن، التى شهد مقرها الحادث أن هول كان موظفا فى الشركة، وسبق له العمل بها.

وكان نصف ضحايا الحادث من أصل سيخى، ودعا تحالف السيخ إلى تحقيق حول احتمال أن يكون الحادث جريمة كراهية.

وقال ساتجيت كور، المدير التنفيذى لتحالف السيخ، إن براندون سكوت هول ربما دخل المنشأة ليلة الخميس فى حالة سخط وتحيز ضد السيخ، لأن العديد من الموظفين فى المجمع من العمال السيخ.

وتابع كور قائلا: فى حين لم تعرف بعد دافع مطلق النيران، إلا أن استهدف منشأة معروفة بأنها مأهولة بشكل كبير بالموظفين السيخ. ووصف الهجوم بأنه صادم لمجتمع السيخ فى الوقت الذى لا تزال تواجه فيه عنف بلا شعور. وما يزيد الأمر صدمة هو أن الكثير من أعضاء هذا المجتمع مثل السيخ الذين كنا نعمل معم فى الماضى سيضطرون إلى العودة إلى المكان الذين كادت أن تفقد أرواحهم فيه.