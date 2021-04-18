"نوعية طنطا" تنظم مؤتمرها الدولى السابع مايو المقبل

الغربية – فريق المحافظات

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فى بيان له، أنه سيتم تنظيم المؤتمر العلمى الدولى السابع "الافتراضى" لكلية التربية النوعية بالجامعة يومى 24 و26 مايو المقبل تحت عنوان: "رؤى التعليم النوعى لتحقيق ‏التنمية المستدامة ‏عربيًا وأفريقيا"، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

أكد رئيس الجامعة، أن التعليم النوعى يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتحقيق ‏التنمية المستدامة ‏على المستويين العربى والإفريقي ، فضلًا عن الارتقاء بمعارف ومهارات وقدرات ‏الباحثين والذين يمثلون عصب عملية التنمية وتشكيل قيمهم واتجاهاتهم ‏لخدمة قضايا وطنهم.

أفاد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن الجامعة حريصة على مواكبة التطورات المتلاحقة وتوظيف مخرجات البحوث العلمية لخدمة قضايا الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن البحث العلمى فى الوقت الحاضر يعد إحدى الركائز المهمة التى تعتمد عليها دول العالم فى تنمية القدرات البشرية ودعم الإبداع والابتكار.

أشار الدكتور حمدى شعبان، عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا ‏ورئيس المؤتمر ، أن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بجودة مخرجات البحوث النوعية بما يدعم الاستدامة فى البحث العلمى ، من خلال ‏تبادل الخبرات بين الباحثين ‏وعرض الاتجاهات الحديثة فى بحوث التعليم النوعى بتخصصاته المختلفة (الإعلام التربوى "الصحافة والمسرح"، وتكنولوجيا التعليم، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، والاقتصاد المنزلي، والعلوم التربوية والنفسية ) .

وأشارت الدكتورة رانيا عبده الإمام، وكيل الكلية للدراسات العليا ومقرر المؤتمر، إلى أن الكلية ترحب بإسهامات ذوى الخبرة العلمية والتطبيقية فى المجالات المتعلقة بمحاور المؤتمر، لافتة إلى أن التسجيل للمؤتمر سيتم إلكترونيًا، على أن يتم تقديم الأبحاث باللغة العربية أو الإنجليزية فى موعد أقصاه 10 مايو المقبل، مع تقديم ملخص باللغتين العربية والإنجليزية فى موعد أقصاه 30 إبريل الجارى 2021.