اليوم السابع
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ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 18 أبريل 2021 12:00 م
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد، وجاءت كالتالى:
 
 
‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو.
-البطاطس 4.5 جنيه .
-البصل الأبيض 4.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
-الكوسة بـ 10 جنيهات.
-الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 10جنيهات.
والجوافة بـ 10.5 جنيه.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 7.7 جنيه.
-الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 جنيها .
-الليمون بـ 27.7 جنيه.
-الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيها.
-التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8 جنيهات.
-اليوسفى بـ 11 جنيها .
‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.
- البسلة بـ 9 جنيهات.
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.
 
 
 

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

اسعار الفاكهة

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