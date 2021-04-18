ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86676 طنا

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39328 طنا، تشمل : 12300 طن يوريا و 18712 طن فوسفات و 2305 طن رمل و 4000 طن مولاس و 2011 طن أسمنت معبأ كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17134 طنا، تشمل : 11000 طن خردة و 446 طن خشب زان و 3656 طن أبلاكاش و 2012 طن قمح.
بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 496 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بنجر و خرشوف و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( كركدية و بصل و فول سودانى ) وفواكه ( فراولة و برتقال و يوسفى و بطيخ ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و المغرب و الصين و سلوفينيا و مالطا و سنغافورة و اسبانيا و الهند .
بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1352 حاوية مكافئة ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86676 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 135158 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4436 شاحنة .
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