مودة الأدهم باكية من داخل القفص: "خرجونى من هنا"

كتب أحمد حسنى

وصلت منذ قليل مودة الأدهم لمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الأحد، لنظر ثانى جلسات محاكمتها هى وحنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر.

وخلال وضع مودة الأدهم داخل القفص الاتهام، انفعلت المتهم باكية،"خرجونى من هنا" وتطلب عدم بقائها وسط المتهمين.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

وقالت التحقيقات ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام و3 اخرين، جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.