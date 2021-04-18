مقتل شخص فى إطلاق نار بمركز تجارى بولاية نبراسكا الأمريكية

وكالات

أسفر إطلاق نار في مركز تجاري بولاية نبراسكا الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة آخر، وسط حالة من الهلع انتابت المتسوقين الذين لاذوا بالفرار بحثاً عن مخبأ.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، تعتقد السلطات أن إطلاق النار في "ويسترودز مول" في أوماها كان حادثاً منفرداً وليس هجوماً عشوائياً.

وحددت الشرطة أن المشتبه بهم فروا من مكان الحادث بعد تفتيش المركز التجاري، وفقاً لما ذكرته مصادر أمنية.

وصرح الضابط في شرطة أوماها، نيل بوناتشي، بأن رجلاً أُصيب برصاصة قاتلة، بينما أصيبت امرأة في ساقها.

وتسبب إطلاق النار في حالة من الذعر، حيث فر الناس من القسم الرئيسي في المركز التجاري، وفقاً لمراسل صحيفة "أوماها وورلد هيرالد" الذي تصادف وجوده في المركز عند إطلاق النار.

وقالت آليها ويلز، إحدى المتسوقات "كان الأمر صادماً.. كنت أسمع ذلك. كان قريباً".

ولم يكشف المسؤولون على الفور عن تفاصيل إضافية حول المشتبه بهم أو سبب إطلاق النار.