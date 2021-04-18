"مغارة على بابا".. أحمد دفع شقى عمره وفلوس المعاش للمستريح (فيديو)

كتب أحمد حسنى

مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة الحقوق.. أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة السادسة"

وفى الحلقة السادسة من برنامج " مغارة على بابا"، يقول أحمد عبد العزيز، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه خرج على المعاش بعد 28 عاما من الخدمة، ودفع المبلغ الذى تحصل عليه نظير إنهاء خدمته والمقدر بـ 100 ألف جنيه كاملا، مستطرداً: "دفعت كل اللى حيلتى مكأفأة نهاية الخدمة كلها للمستريح، بيتى صغير قاعد في شقة صغيرة قولت أجدد بيتى بفلوس الاستثمار، ملحقتش أعمل حاجة".

وأضاف ضحية المستريح: " دفعت شقى عمرى وفلوس بناتى، مش عارف أعمل أيه.. خدو كل حاجة منى ومش عارف أجيب حقى، أنا عايز فلوسى ومش عايز حاجة تانية دى فلوس شقى 28 سنة في الشغل، دلوقتى أنا بسبب إن الفلوس دى وبعد ما طلعت معاش عشان استريح بقيت شغال شغلة تانية عشان أعرف أصرف على بيتى".