مطران شبرا الخيمة يترأس القداس الإلهى بكنيسة العذراء ويرسم 79 شماسا.. صور

القليوبية ـ إبراهيم سالم

ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وكل توابعها، اليوم الأحد، صلوات القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم والملاك غبريال ببيجام التابعة لإيبارشية شبرا الخيمة، فى أحد التناصير وهو الأحد السادس من الصوم الأربعينى المقدس، وذلك بمشاركة كل الأباء كهنة الكنيسة، وذلك مع تطبيق كامل للاجراءات والشروط الإحترازية.

وأوضحت المطرانية، فى بيان لها، أنه عقب الانتهاء من صلوات القداس الإلهى دشن الأنبا مرقس كرسي المذبح، وتدشين أوانى جديدة لخدمة المذبح بالكنيسة، كما قام أيضا بسيامة 79 شماس أبصالتس "مرتل"، كما ألقي عظة روحية لشعب الكنيسة.

وكانت لجنة إدارة الأزمات بمطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، أصدرت مجموعة من القرارا الخاصة بالفترة القادمة حتي 5 مايو، برئاسة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والتى تضمنت تعليق كافة الاجتماعات والأنشطة الكنيسة، كما تصلي القداسات بنظام الحجز المسبق ويراعي الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية، والحضور بنظام الحجز وبواقع فردين في كل ديسك، وأن تلتزم كل كنيسة بحضور شعب منطقة خدمتها فقط، كما أنه غير مسموح الدخول بدون حجز حتي وإن كان العدد المسموح بحضوره غير مكتمل.

وتضمنت القرارات أيضا أنه يسمح الكنائس التي بها أكثر من مذبح عمل أكثر من قداس بمراعاة الشروط السابقة وبفاصل زمني ساعة بين كل قداس، ويلتزم الشعب بالإنصراف عقب القداس مباشرة، واستمرار تعليق الإفتقاد والخدمات الخارجية، وتعليق صلوات الثالث والحميم بالكنيسة، ويصلي قداس تذكار الأربعين بحضور الأسرة فقط بحد أقصي 10 أفراد دون توزيع التذكارات وكذا السلامات، ويعمل بهذه القرارات إعتبارا من تاريخه حتي 5 مايو 2021.

الأنبا مرقس خلال صوات القداس



الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة



جانب من الصلوات



جانب من صلاة القداس الإلهى



جانب من صلوات القداس



صلوات القداس الإلهى