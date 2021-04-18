وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن الحريق شب داخل وحدة الرعاية المركزة بمستشفى خاص بولاية (تشهاتيسجاره)، مضيفة أن السلطات أمرت بإجراء اختبارات الأمان على كافة المستشفيات المختصة بعلاج الفيروس.

وأوضحت القناة أن قوات الإطفاء والعاملين بالمستشفى تمكنوا من إنقاذ المرضى، وأنه تم إطفاء الحريق، وتسجيل مخالفة بالإهمال بحق ملاك المستشفى.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الولاية عن حزنه جراء الحادث، وأمر بصرف تعويضات مالية لأهالى الضحايا.