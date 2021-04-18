اليوم السابع
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مصرع شابين وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة بخارية وميكروباص بالجيزة

الأحد، 18 أبريل 2021 12:41 م
مصرع شابين وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة بخارية وميكروباص بالجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شابين مصرعهما، وأصيب آخر، نتيجة اصطدام دراجة بخارية يستقلونها بسيارة ميكروباص، بطريق الصف أطفيح في الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الصف أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها 3 أشخاص، وبين سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شابين وإصابة ثالث من مستقلى الدراجة البخارية.

 

وعلى الفور تم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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