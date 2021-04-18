مستشفى بنى سويف التخصصى تنقذ طفل تعرض لتهتك فى الرئة بحادث سير

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، اليوم الأحد، إن طوارئ المستشفى استقبلت مساء أمس حالة لطفل يبلغ من العمر 14 عاما ومقيم بمركز اهناسيا يعانى من فقدان بالوعى وانخفاض فى نسبة الأكسجين بالدم إثر حادث سير.

وبالكشف الطبى وعمل الفحوصات اللازمة تبين وجود جروح عميقة بالصدر وعضلات الصدر وتكسير بالضلوع وخروج للرئة مع نزيف واسترواح هوائى وعلى الفور تم نقله إلى غرفة العمليات.

وأوضح الدكتور صلاح جودة، أن فريقا طبيا قاموا بإنقاذ حياة المريض وقاموا بإجراء عملية لإغلاق الجرح وإصلاح التهتك مع تركيب انبوبة صدرية وتم نقل المريض إلى الرعاية المركزة لحين إستقرار الحالة للمتابعة واستكمال العلاج وإلى الأقسام الداخلية لاستكمال العلاج.

وفى سياق متصل تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذى عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية بنى مؤمنة مركزببا على مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات ووسط إجراءات وقائية مشددة وصرف العلاج لهم بالمجان.