مسئولون إيرانيون يلجأون لزى "عمال النظافة" للحصول على لقاح كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت صحيفة آرمان الإيرانية عن لجوء بعض المسئولين فى إيران لارتداء زى عمال النظافة من أجل الحصول على تطعيم لقاح كورونا الذى خصصته الحكومة لعمال النظافة.

وبحسب الصحيفة أن أزمة كورونا وارتفاع عدد الوفيات فى إيران جعلت المسئولين يخلعون بذلاتهم باهظة الثمن، ويرتدون زى عمال النظافة للحصول على لقاح، وسط انتقادات واسعة فى إيران.

نقلت الصحيفة عن شكر الله سلمان زاده، رئيس جامعة العلوم الطبية فى أبادان، الذى قال: "بعض أعضاء مجلس البلدية ومديري البلدية تم حقنهم بجرعات من لقاح كورونا، والتى كانت مخصصة لعمال النظافة" لكن المسئول الإيرانى عاد لاحقا ليقول أنهم قاموا بذلك بناء عل طلب عمال النظافة ومن أجل منحهم الثقة فى التطعيم.

وأمس أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 21312 إصابة و319 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لارى، فى إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21312 مقابل 25261 فى بيانات الجمعة، ليصل إجمالى الحالات إلى مستوى 2215445، بينها 4694 تعتبر حرجة.

كما ذكرت لاري أن السلطات الصحية رصدت خلال اليوم الأخير 319 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 328 في بيانات الجمعة، ما يمثل مستوى قياسيا لهذا المؤشر، ليبلغ مجموع عدد ضحايا الجائحة في إيران 66327 شخصا.