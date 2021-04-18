محافظ القليوبية يتفقد حالة المصابين بمستشفى بنها الجامعى.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد منذ قليل، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مصابى حادث قطار طوخ بمستشفى بنها الجامعى، وذلك للإطمئنان على حالة المصابين ، حيث استمع لمطالب أهاليهم ووعد بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وكانت قد شهدت محطة سكة حديد طوخ فى محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان، قرب المحطة، أمر المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات، التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ، بينما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين فى حادث القطار (القاهرة - المنصورة).

ويتابع النائب العام، مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشددًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث، سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًا من كانوا، وتهيب النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلومات عن أسباب وقوع الحادث وملابساته، حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.

وعلى هامش الحادث، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بوضع جميع الحالات البسيطة من مصابي حادث "قطار طوخ" تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، قبل مغادرتهم المستشفيات للتأكد من تحسن حالتهم الصحية.