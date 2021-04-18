محافظ الغربية يغلق محلات لعدم التزامها بمواعيد الغلق الجديدة بقطور

الغربية مصطفى عادل

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام المحال التجارية بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية، بدأت الجولة بتفقد مدينة قطور، حيث وجه المحافظ بغلق وتشميع إحدى الورش الحرفية غير الملتزمة بمواعيد الغلق، كما وجه هاني مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور برفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية.

واستكمل الدكتور رحمي، جولته بتفقد منطقة الاستاد بطنطا، حيث وجه برفع كافة الإشغالات وغلق وتشميع 2 كافيه، لافتراشهم الطريق العام، وعدم إتباع القواعد والإجراءات الاحترازية.

وتابع المحافظ، جولته في مدينة طنطا بتفقد شوارع الكورنيش، البحر، أحمد ماهر، المديرية، البورصة، الجلاء، سعيد، حيث تم غلق كافة المحال التجارية في موعدها في الـ11 م، ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة اليومية والمستمرة لمواعيدالغلق والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وخلال الجولة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للسير عكس الطريق وعدم إتباع القواعد المرورية التي تعيق الطريق، موجها بتطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية بكل حزم، مطالبًا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق بكل حسم.

يذكر أم مواعدي الغلق الصيفية للمحال والمولات التجارية من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً وتزاد إلى 12 مساء أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية ، في حين تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 1صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، وبالنسبة للورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، يكون موعد الفتح يومياً من الساعة 8صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً .