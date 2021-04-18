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محافظ الغربية ومدير تعليم المنوفية يتابعان الامتحان التجريبى الأول للثانوية العامة

الأحد، 18 أبريل 2021 01:38 م
محافظ الغربية ومدير تعليم المنوفية يتابعان الامتحان التجريبى الأول للثانوية العامة محافظ الغربية يتابع الامتحان التجريبى
المنوفية - محمد فتحى - الغربية - محمد طارق

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تابع اليوم محافظ الغربية الامتحان التجريبى الأول للصف الثالث الثانوى خلال جولته التفقدية لأعمال الامتحانات فى عدة مدارس بإدارة شرق طنطا التعليمية وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات حيث تابع الدكتور رحمى تفاعل الطالبات مع نمط الامتحان الإلكترونى وتعاملهم مع التابلت فى أول تجارب الامتحانات لهذا العام، توجه بعدها لتفقد مدرسة صادق الرافعى الرسمية للغات حيث يجرى الامتحان لعدد 100 طالب وطالبة من أصل 107 وهم إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة.

وأثنى المحافظ على الاستعدادات التى قام بها تعليم الغربية فى سبيل تهيئة المناخ المناسب للطلاب حيث تم تجهيز عدد 136 مدرسة بإجمالى 30223 طالب من المنتظمين فى المدارس الرسمية، الرسمية لغات، الخاصة لغات والخدمات المستجدين، مؤكداً على ضرورة التزام الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة حفاظاً على صحتهم متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم استقرار المدارس واستجابة الطلاب والمعلمين للتجربة الأولى والذى سيتم تحقيق الغرض منها خلال ثلاثة أيام.

كما تابع أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية انتظام الامتحان التجريبى لطلاب شهادة الثانوية العامة فى يومه الأول ببعض المدارس الثانوية العامة بإدارتى شبين الكوم والباجور التعليمية.

بدأت الجولة بمتابعة سير الامتحان بمدرسة اصطبارى الثانوية المشتركة المطورة ثم انتقل إلى مدرسة سعد حشيش الثانوية المشتركة بمناوهلة بالباجور  حيث اطمئن على نسب حضور الطلاب ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان المدرسية كما اطمئن على سلامة وجودة خدمة شبكة الإنترنت بالمدرستين.

وأكد سويد خلال الجولة التفقدية على التأكد من دخول كل طالب لأداء الامتحان بالكود الخاص به والتنبيه المشدد على الطلاب بعدم تداول الأكواد بينهم واستثمار هذا الامتحان التجريبى الذى يحاكى امتحان الدور الأول للتدريب على نوعية الأسئلة وطرق حلها.

 

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