محافظ الشرقية يحيل رئيس وحدة محلية سنهوت للتحقيق بسبب أعمدة الإنارة

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة رئيس الوحدة المحلية بسنهوت التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح للتحقيق للإهمال وعدم متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشوارع القرية مما يعرض حياة المواطنين للخطر ، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لقرى مركز منيا القمح لمتابعة أعمال الرصف والتطوير والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية ،فى بيان، أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بصورة مرضيه، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تقصير أو إهمال فى ما يخص مصلحة المواطن.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة أكثر أمناً وأمان بالتنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية ، للحفاظ على أرواح المواطنين والمارة.

و قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الاناره بشارع الشهيد طيار واستعدال المائل منها وإلغاء النزلات المخالفه ورفع كافة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من على أعمدة الإنارة المتواجدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إختتم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولته التفقدية بمدينة منيا القمح بمتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق ميدان الشهيد أحمد المنسى والممتد حتى مزلقان الإكيابى بالإتجاهين بعرض 12متر وطول 500م وكذلك الطريق من نهاية الطريق الدائرى وصولاً إلى ميدان الشهيد أحمد المنسى بعرض 12 م وطول 500 ) ، وذلك لإسراع وتيره العمل والإنتهاء من أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع مديرية الطرق لمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ اعمال الرصف والتطوير بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل وتنفيذ المواصفات المحددة.

أضاف المحافظ أن المحافظة قامت بوضع خطه لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والاحياء وذلك تنفيذا لخطة تطوير وتجميل المحافظة وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدنها.

وخلال جولته بشوارع مدينة منيا القمح، أكد محافظ الشرقية على رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المركز والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل والتواجد بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها فوراً.