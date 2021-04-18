اليوم السابع
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محافظة القاهرة تفتتح معرض أهلا رمضان بمصر الجديدة

الأحد، 18 أبريل 2021 10:46 ص
محافظة القاهرة تفتتح معرض أهلا رمضان بمصر الجديدة افتتاح معرض أهلا رمضان بمصر الجديدة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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افتتح المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بمصر الجديدة بحضور العميد حسن موافى رئيس حى مصر الجديدة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ويوفر المعرض السلع بمخلف أنواعها، وبأسعار مخفضة، كما يوفر الخضروات واللحوم وغيرها.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجود معارض عدة أقامتها الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة لدخل المواطنين من بينها معرض "أهلا رمضان" الذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء والمعارض التى أقامتها وزارة التموين والجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن أجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تعمل على توفير السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والمنافذ والشوادر المنتشرة بأحياء العاصمة بأسعار مخفضة للمواطنين .

وشدد محافظ القاهرة، على مديريتى الشئون الصحية والطب البيطرى بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا حرصًا على الصحة العامة خلال شهر رمضان المعظم والتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم .

 


معرض اهلا رمضان

السلع الغذائية

شهر رمضان

مصر الجديدة

اهلا رمضان

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