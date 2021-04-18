متى يتم طرح شركتى "وطنية" و"صافى" في البورصة وفرص مشاركة القطاع الخاص؟

كتبت أسماء أمين

مع طرح مذكرة استثمار لشركتى "وطنية وصافى"، على المستثمرين من أجل طرحهما في البورصة المصرية ، قد يتساءل البعض عن الموعد المحدد للطرح وكذلك الإجراءات المرتقبة في هذا الصدد.

أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ، قال في حديث سابق مع "اليوم السابع"، إن طرح كلتا الشركتين سيجذب العديد من المستثمرين الأجانب والمصريين، وبالفعل تم مناقشتهم فى نوعية المشاركة، وعند تقارب وجهات النظر يتم فتح قاعدة بيانات لإجراء الفحص ليكون لديهم قدر كاف من المعلومات يستطيع من خلالها المستثمر تقديم عرض مالى استرشادى.

وقال أيمن سليمان: الصندوق ليس طرفًا فى تقييم السعر، وأنه سيستثمر بناء على القيمة التى تم الاتفاق عليها من صاحب رأس المال والمستثمر.

وأوضح، أن شركة "صافى" إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية قد يتم طرحها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى، ففى كلتا الحاليتين فإن الصندوق يحقق استفادة فى استثماره فى كيان ناجح قادر على توسيع قاعدة الملكية، مشيرا إلى أن شركة وطنية من الشركات ذات الطبيعة المتخصصة، وهذه النوعية من المجالات تحتاج إلى مطور متخصص يقود التحالف بجانب الصندوق كمستثمر مالى ليتم طرحها بالبورصة.

وأضاف سليمان، أن هذه الشركات سيتم طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروط وضوابط، تضمن أن تحققَ أعلى العوائدِ للدولة المصرية، وأن تخلقَ فرصَا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص، مؤكداً أنه عن الانتهاء من فترة الفحص، والتى تتعلق بجمع كل البيانات سيتم طرحها افتراضيًا على المستثمرين لوضع قرار استرشادي للاستثمار، نظرا لعدم قدرة المستثمرين على الحضور نتيجة أزمة كورونا.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أنه تم طرح مذكرة استثمار جذبت العديد من المستثمرين الأجانب والمصريين، وتم مناقشتهم فى نوعية المشاركة، وعند تقارب وجهات النظر يتم فتح قاعدة بيانات لإجراء الفحص ليكون لديهم قدر كاف من المعلومات يستطيع من خلالها المستثمر تقديم عرض مالى استرشادى، مؤكدا أن الصندوق ليس طرفا فى تقييم السعر فالصندوق سيستثمر بناء على القيمة التى تم الاتفاق عليها من صاحب رأس المال والمستثمر.

كما أكد أنه عند الانتهاء من فترة الفحص، والتى تتعلق بجمع كل البايات سيتم طرحها افتراضيًا على المستثمرين لوضع قرار استرشادي للاستثمار، نظرا لعدم قدرة المستثمرين على الحضور نتيجة أزمة كورونا.