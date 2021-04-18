اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أبريل 2021 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

متحدث الصحة السعودية: لا نزال في مرحلة قلق ورصد أعداد حالات إصابة بكورونا أعلى مما كانت عليه

الأحد، 18 أبريل 2021 05:56 م
متحدث الصحة السعودية: لا نزال في مرحلة قلق ورصد أعداد حالات إصابة بكورونا أعلى مما كانت عليه كورونا
(واس)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي , أننا لا نزال في مرحلة قلق ورصد أعداد حالات إصابة بكورونا ، تعدّ أعلى مما كانت عليه في مطلع العام الحالي 2021م.

وأشار إلى الارتفاع في حالات الإصابات بين الإناث، حيث شكّلنا ما نسبته 55 % من مجموع الحالات المسجلة , كما أن الحالات الحرجة هي الأخرى تسجل ارتفاعا ملحوظا بينهن , لافتا الانتباه إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الإقبال من الإناث لتلقي اللقاح أقل من المأمول.

وأوضح الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب ، والمتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام عبدالمنعم سعيد , أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل عددها إلى 7069257 جرعة معطاة، في جميع مراكز اللقاح في المملكة التي يتجاوز عددها الـ 590 مركزاً , مبيناً أن أخذ المسحة قبل تلقي اللقاح لا مبرر له ولا يستدعي ذلك. وقال " لقد تجاوزنا مراحل مهمة في هذه الجائحة، وسنصل باللقاحات نحو المناعة المجتمعية، وإذا تقيدنا بإذن الله سنكون في آمان صحي" , مشيرا إلى أنه خلال الأيام الستة الماضية من شهر رمضان لوحظ عدم التقيد من بعض المطاعم بالاحترازات الوقائية , مطالباً بتوخي الكثير من الحذر في ارتياد المطاعم من خلال التأكيد على لبس الكمام وترك مسافات والتباعد الاجتماعي.

وأبان متحدث الصحة أنه تم تسجيل 916 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (404970) حالة، من بينها (9445) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1044) حالة حرجة ، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (388702) حالة بإضافة (907) حالات تعافٍ جديدة. كمابلغ عدد الوفيات (6823) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 8867364 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 2357619 مراجعا ، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 33118237 شخصا عبر مركز 937 , فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (16184707) فحوص مخبرية دقيقة .

 

 


وزارة الصحة السعودية

السعودية

المملكة

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يعقد اجتماعين لمتابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا محليا وعالميا وإقامة منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر.. ويوجه بتوفير أية اعتمادات مالية إضافية تتطلبها عملية استيراد التطعيمات

الأحد، 18 أبريل 2021 05:52 م

الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة الوضع الراهن لانتشار كورونا محليا وعالميا

الأحد، 18 أبريل 2021 05:34 م

الهند تستعد لإطلاق قطارات "أكسجين إكسبرس" لإنقاذ مرضى كورونا

الأحد، 18 أبريل 2021 05:08 م

4 سلالات متحورة لفيروس كورونا تنتشر فى أمريكا.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 18 أبريل 2021 05:00 م

الجامعة العربية تحذر من خطورة أوضاع الأسرى الفلسطينيين فى ظل تفشى كورونا

الأحد، 18 أبريل 2021 04:55 م

فايزر تجرى دراسة لإطلاق جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا للحماية من السلالات

الأحد، 18 أبريل 2021 04:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة