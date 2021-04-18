ما هى أضرار الإفراط فى استخدام مرطبات الوجه؟.. نصائح لترطيب أفضل

كتب - محمود جلال

الحفاظ على ترطيب البشرة طوال الوقت هو النصيحة الأساسية للعناية بالبشرة التي يمنحها أي شخص للحصول على بشرة شابة ومتوهجة خلال الصيف، من السهل وضع الكثير من المرطب، قد يؤدي الإفراط في استخدام المرطب أحيانا إلى الضرر أكثر من النفع، عندما نضع طبقة إضافية من المرطب، يمكن أن تكون مهدرة تماما لأن الجلد يمكنه فقط امتصاص الكمية المطلوبة من المرطب، بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع أنواع البشرة المعرضة للشوائب، فإن الكثير من المرطبات يمكن أن تسبب الاحتقان والنتوءات والبثور، وفى التقرير التالى نتناول أضرار الإفراط فى استخدام مرطبات الوجه، و نصائح لاستخدام المرطب، بحسب موقع "only my health".

نصائح ترطيب الوجه

- احرص دائمًا على توخي الحذر الشديد قبل وضع المرطب، واختر المرطب الذي يناسب نوع بشرتك، المرطبات عالية الجودة مركزة للغاية وتعطي نتائج بكميات صغيرة جدًا.

- إذا استغرق الأمر وقتا طويلا حتى يمتص الجلد المرطب أو إذا كنت تستخدمين المنتج بسرعة، فهناك احتمال كبير أنك تفرط في استخدام المرطب.



الجلد جاف

- يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام المرطب في الجلد الجاف إلى جفاف الجلد وتقشره.

- يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام المرطب إلى تراكم الماء الزائد والدهون والبروتينات التي تعد اللبنات الأساسية للبشرة ويمكن أن يبطئ إنتاج هذه العناصر الغذائية المهمة للبشرة.

- هذا يمكن أن يجعل الجلد يبدو جافًا لأن الجلد يتوقف عن إنتاج العناصر الغذائية الضرورية التي تسبب لك ترطيب بشرتك بشكل مفرط.

كيف تستخدم المرطب بشكل صحيح؟

من الطرق الجيدة لاستخدام المرطب بشكل فعال التأكد من عدم تغطية الجلد بخلايا الجلد الميتة، يمنع الجلد من امتصاص الرطوبة لذلك، من الضروري دائما تقشير البشرة بمنتج لطيف مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة من سطح الجلد، ثم استخدام كمية قليلة من المرطب حسب نوع البشرة.



استخدام المرطب

تجنب الإفراط في تحفيز الجلد مع الإفراط في استخدام المرطب، احرص دائمًا على تناول كمية صغيرة من المرطب وضع المرطب على منتصف راحة اليد، بعد ذلك لا بد من وضع المرطب على الجبهة والأنف والذقن والرقبة والأذنين، لا حاجة لفرك الجلد بقوة، استخدم دائمًا يدًا لطيفة للمرور على الجلد، وتذكر دائمًا ألا تسحبه لأسفل أبدًا.