لو مريض كبد دهنى إزاى تحافظ على صحتك فى رمضان؟

نهير عبد النبى

دهون وحلويات ومكسرات إنها الأصناف التى تتواجد دائما على سفرة الطعام فى رمضان ولكن الإكثار من هذه الأكلات يؤثر على صحة الجسم وخصوصا على أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والسمنة، كما يتعرض مرضى الكبد الدهنى لمشاكل صحية خطيرة، وهنا يقدم اليوم السابع بعض النصائح لمرضى الكبد الدهنى فى رمضان وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

1: إنقاص الوزن: في حالِ كنت مصاب بزيادة الوزن والسمنة المفرطة يجب أن تقلل من وزنك وتتجنب تناول الأطعمة الغنية بالزيوت والدهون واستبدالها بالخضروات والفواكه.

2: اهتم بتناول الخضروات والفواكه دائما فى نظامك الغذائى على السحور والفطار ، كما يجب عليك أن تراقب جميع السعرات الحرارية التي تتناولها.

3: اهتم بممارسة التمارين الرياضة يوميا بعد الفطار حتى لو كانت رياضة بسيطة عبارة عن مشى وجرى فقط فذلك يساعد على انقاص وزنك والتخلص من الدهون المتراكمة بها.

4: ابتعد عن تناول المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية فذلك يزيد من دهون الكبد ويؤثر على صحتك، ومن الممكن استبدال هذه المشروبات بكل ما هو طبيعي مثل الفواكه والعصائر الطبيعية.

5: ينصح بشرب المياه والسوائل الطبيعية دائما بعد الافطار فذلك ينشط الجسم ويعزز صحتك ويحميك من المضاعفات التى قد تتعرض لها.

وهناك بعض الأكلات التى ينصح مريض الكبد الدهنى بتناولها وهى:



1: الخضروات: مثل" السبانخ، البروكلى، الجرجير"، حيث تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تغذية الجسم وحمايته من المخاطر.

2: الأسماك الدهنية: مثل "التونة، السردين، السلمون"، حيث تحتوى هذه الأنواع على الأوميجا 3 وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم.

3: عين الجمل: من أفضل أنواع المكسرات التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الالتهابات، كما يساعد على الحفاظ على صحة الكبد.

4: الشوفان: غنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الكبد.