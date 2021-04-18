كيف يساعد النظام الغذائى "السائل" فى إنقاص الوزن؟

كتبت مروة هريدى

فقدان الوزن ليست عملية سهلة فهى تحتاج إلى جهدًا هائلاً وتصميمًا وقوة إرادة للوصول إلى الأهداف المرجوة لإنقاص الوزن، سواء من خلال ممارسة التمارين الرياضية أو الالتزام بنظام غذائى مقيد، يجب أن تظل على المسار الصحيح حتى ترى التغيير الذى تريده، وإذا كنت تخطط لاتباع نظام غذائى سائل فمن المهم أن تتبعه بعناية فائقة وتحت إشراف من طبيب التغذية لتحقيق أفضل النتائج، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- ما هو النظام الغذائى السائل لانقاص الوزن؟

النظام الغذائى السائل يعتمد على استهلاك جميع العناصر الغذائية والسعرات الحرارية فى شكل سوائل، وينصح به الأطباء في الغالب للحالات التى تعانى من مشاكل هضمية حادة أو خضعت لعملية جراحية وذلك لتسهيل عملية البلع أو لتقليل أي إجهاد على الجهاز الهضمى.

- متى يجب أن تلجأ إلى الأنظمة الغذائية السائلة؟

فى بعض الأحيان، عندما تعانى من مشاكل فى الجهاز الهضمى وتجد صعوبة فى مضغ أو بلع طعامك يمكن أن تكون الوجبات السائلة بديلاً آمنًا، أو عند الاستعداد لإجراء اختبار أو إجراء تصوير لرؤية الجزء الداخلى من المعدة والأمعاء، قد يُطلب منك اتباع نظام غذائى سائل لمدة يوم أو يومين قبل العملية، حيث يضمن هذا النظام عدم ترك أى طعام غير مهضوم فى الجهاز الهضمى مما قد يؤثر على النتائج.

- هل يمكن أن تساعد الحميات السائلة فى إنقاص الوزن؟

بالنظر إلى أن الوجبات الغذائية السائلة تحتوى على سعرات حرارية أقل بكثير مقارنة بنظيراتها الصلبة، يمكن أن تساعد فى عملية إنقاص الوزن ولكن لفترة قصيرة من الزمن، حيث يمكن أن يؤدى التقليل الشديد من السعرات الحرارية فى بعض الأحيان إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائى لتوفير الطاقة، لذلك بمجرد التوقف عن النظام الغذائى السائل يمكنك استعادة كل الوزن الذى فقدته، لذلك قد تكون الأنظمة الغذائية التى تتضمن مزيجًا من الأطعمة الصلبة والسائلة أكثر تأثيرًا وإنتاجية لخطة إنقاص الوزن.

- ما هى سلبيات الأنظمة الغذائية السائلة لانقاص الوزن؟

الأنظمة الغذائية السائلة مهما كانت فعالة ليست مستدامة وغير فعالة على المدى الطويل، على عكس الأطعمة الصلبة التى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الضرورية، حيث تفتقر النظم الغذائية السائلة إلى العناصر الغذائية الأساسية لعمل الجسم بكفاءة، وقد يترتب على اتباع هذا النظام السائل أعراض مثل التعب والدوخة وتساقط الشعر وأمراض أخرى.

- نصائح عند اتباع نظام غذائى سائل؟

قبل اتباع نظام غذائى سائل لفقدان الوزن، استشر طبيبك فلا تتخذ هذا القرار بمفردك، واحصل على بديل سائل للوجبات كل بضع ساعات حتى تتمكن من التحكم فى الرغبة الشديدة لديك وإشباع جوعك، حاول أن تحافظ على رطوبتك طوال الوقت مع تجنب السوائل عالية السعرات الحرارية، مع أهمية عدم الاستمرار على هذا النظام إذا كان سيؤثر سلبًا على صحتك.