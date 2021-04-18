كيرى يعرب عن ثقته فى تعاون اليابان مع وكالة الطاقة حول تصريف مياه "فوكوشيما"

وكالات

قال المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري اليوم الأحد، فيما يتعلق بقرار اليابان بتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في المحيط إنه يثق بأن اليابان عملت عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها ستواصل القيام بذلك في المستقبل.

وذكر كيري في اجتماع صحفي عقده في فندق بسول اليوم أن الشيء المهم هو التنسيق المستمر لليابان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء مراقبة الوكالة لعملية تصريف المياه الملوثة في المحيط.

وحسب وكالة يونهاب، أفاد بأن الولايات المتحدة واثقة من أن الحكومة اليابانية أجرت مشاورات كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال كيري ردا على السؤال عما إذا كانت واشنطن ستلعب دورا في تقديم طوكيو لمعلومات كافية إلى سول إنه علينا "أن نراقب كيف ستسير العملية وكيف ستفعل اليابان ذلك، ولكنا لا نخطط الآن، ولا أعتقد بأنه ليس من المناسب أن تتدخل الولايات المتحدة في العملية الجارية التي لديها قواعد واضحة للغاية".

ويبدو أن تصريحات كيري قد تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تعارض قرار اليابان بتصريف المياه الملوثة في المحيط، وليست لديها نية للتدخل في العملية إذا لم تكن هناك مشكلة في عملية التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصل كيري إلى كوريا الجنوبية بعد زيارته التي استغرقت 4 أيام إلى الصين، حيث ناقش مع المسؤولين الصينيين التعاون بشأن قضايا المناخ قبل قمة القادة الافتراضية حول المناخ التي سيستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل.