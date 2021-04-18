كوريا الجنوبية تسمح لثلاثة مطارات أخرى بتسيير رحلات جوية دون وجهة محددة

قالت وزارة النقل فى كوريا الجنوبية، اليوم، الأحد، إن الحكومة ستسمح لثلاثة مطارات أخرى بتسيير رحلات جوية دون وجهة محددة، لمساعدة شركات الطيران وصناعة الأسواق الحرة المعفاة من الرسوم الجمركية على تجاوز أزمة الوباء التي طال أمدها.
ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية ، أن تلك الرحلات الجوية بتبدأ وتنتهي في نفس المطار دون الوصول إلى وجهة محددة، وتقدم المبيعات المعفاة من الضرائب، كما يُعفى الركاب من إجراء اختبار كوفيد-19 الإلزامي والحجر الصحي عند انتهاء الرحلة.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، إنه اعتبارًا من مايو سيتم السماح لشركات الطيران بتشغيل رحلات دولية دون وجهة محددة من مطار "كيمبو" في غرب سيئول وكذلك من مطارات "ديغو" و"كيم هيه"، وكلاهما في إقليم "كيونغسانغ" بجنوب شرق البلاد.
وفي الوقت الحالي يقوم مطار إنتشون الدولي فقط بتسيير الرحلات دون وجهة محددة.
وقالت الوزارة إنه منذ أن عرضت شركة "آسيانا إيرلاينز" أول رحلة بدون وجهة في البلاد في 12 ديسمبر قامت سبع من شركات الطيران بتسيير 75 رحلة من ذلك النوع لتستقطب حوالي 8,000 مسافر.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قررت فى نوفمبر الماضى السماح برحلات جوية دولية دون وجهة لمدة عام واحد، وستقرر ما إذا كانت ستمدد الخطة أم لا حسب تطورات وضع فيروس كورونا المستجد.
وتم تصميم هذا الإجراء لدعم صناعات الطيران والسياحة والأسواق الحرة التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وستغادر الرحلات السياحية من مطار إنتشون الدولي وستعبر مجالا جوية لبلد، وستعود إلى مطار إنتشون مرة أخرى دون توقف، بهدف محاولة إعادة الحياة لصناعات الطيران والسياحة والأسواق الحرة.
وعلى عكس المسافرين العاديين، سيتم إعفاء ركاب الرحلات الجوية دون وجهة من الفحص التشخيصي والعزل الذاتي، بشرط اتباع إجراءات الوقاية من الفيروس مثل ارتداء الكمامات خلال الرحلة وفحص درجة الحرارة.
وسيحصلون على الإعفاءات الجمركية، مثل المسافرين العاديين، حيث سيسمح لهم شراء المنتجات المعفاة من الجمارك في السوق الحر في مطارات عند المغادرة والوصول اليها وأسواق حرة داخل المدن قبل السفر.
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