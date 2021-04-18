كوريا الجنوبية تسمح لثلاثة مطارات أخرى بتسيير رحلات جوية دون وجهة محددة

وكالات

قالت وزارة النقل فى كوريا الجنوبية، اليوم، الأحد، إن الحكومة ستسمح لثلاثة مطارات أخرى بتسيير رحلات جوية دون وجهة محددة، لمساعدة شركات الطيران وصناعة الأسواق الحرة المعفاة من الرسوم الجمركية على تجاوز أزمة الوباء التي طال أمدها.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية ، أن تلك الرحلات الجوية بتبدأ وتنتهي في نفس المطار دون الوصول إلى وجهة محددة، وتقدم المبيعات المعفاة من الضرائب، كما يُعفى الركاب من إجراء اختبار كوفيد-19 الإلزامي والحجر الصحي عند انتهاء الرحلة.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، إنه اعتبارًا من مايو سيتم السماح لشركات الطيران بتشغيل رحلات دولية دون وجهة محددة من مطار "كيمبو" في غرب سيئول وكذلك من مطارات "ديغو" و"كيم هيه"، وكلاهما في إقليم "كيونغسانغ" بجنوب شرق البلاد.

وفي الوقت الحالي يقوم مطار إنتشون الدولي فقط بتسيير الرحلات دون وجهة محددة.

وقالت الوزارة إنه منذ أن عرضت شركة "آسيانا إيرلاينز" أول رحلة بدون وجهة في البلاد في 12 ديسمبر قامت سبع من شركات الطيران بتسيير 75 رحلة من ذلك النوع لتستقطب حوالي 8,000 مسافر.