كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وعلاج مرض سرطان المعدة

كتب - محمود جلال

سرطان المعدة، هو نمو غير طبيعي للخلايا يبدأ في المعدة ويمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى أيضًا، والمعدة عبارة عن كيس عضلي موجود في الجزء العلوي الأوسط من البطن، أسفل الضلوع مباشرة، يكون لسرطان المعدة فرصة أكبر للتأثير على المنطقة التي يصل فيها الأنبوب الطويل (المريء) الذي ينقل الطعام الذي تبتلعه إلى المعدة، تسمى هذه المنطقة الموصل المعدي المريئي، وقد كشف موقع "only my health" أسباب وعلاج وأعراض سرطان المعدة.

ماهي أعراض سرطان المعدة؟

يصعب تشخيص هذا النوع من السرطان لأن الكثير من الناس عادة لا تظهر عليهم أي أعراض في المراحل الأولية في معظم الحالات، ولكن الأعراض هي آلام في المعدة، وعسر الهضم، وحرقة بالمعدة، وغثيان، وانتفاخ، وصعوبة بلع، وشعور بالامتلاء حتى بعد تناول كميات أقل من الطعام.



سرطان المعدة

ما الذي يسبب سرطان المعدة؟

السمنة:



السمنة

هي أكثر عوامل الخطر شيوعا وراء سرطان المعدة، تسبب دهون البطن الزائدة ضغطا على المعدة، مما قد يؤدي أيضا إلى ارتجاع المريء، للأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.

التدخين: يعد تدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بسرطان المعدة، إذا يشكل خطرًا كبيرًا للإصابة لذلك، تجنب التدخين ولا تجعله إدمانًا يهدد حياتك.

مرض الجزر المعدي :



التدخين

عامل خطر آخر لسرطان المعدة هو مرض الجزر المعدي المريئي، إذا واجهت أي علامات لارتداد الحمض لأكثر من بضعة أسابيع، فقد تكون مصابًا بحالة صحية تسمى الجزر المعدي المرئي، لتخفيف أعراض يمكنك تجربة بعض العلاجات الطبيعية البسيطة في المنزل أو زيارة الطبيب للتشخيص والعلاج الطبي.

ماهوعلاج سرطان المعدة؟

العلاج الإشعاعي:



علاج إشعاعي

العلاج الإشعاعي أفضل خيارات العلاج إذا كانت الجراحة غير ممكنة بإزالة سرطان المعدة، فهذا يعتبر أفضل علاج في بعض الأحيان.

الجراحة: أفضل طريقة لإزالة السرطان من معدتك، حيث يتم إجراء استئصال جزئي للمعدة لعلاج، ويتم ذلك لإزالة جزء من المعدة، قد يزيل الأطباء المعدة بأكملها إذا انتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية والأنسجة الدهنية.