قبل فوات الأوان.. كيف تقى أسرتك من حرائق الغاز الطبيعى داخل العقارات

كتب عبد الرحمن سيد

ظهر العديد من حرائق وانفجارات الغاز عن طريق توصيلات خاطئة فى الغاز الطبيعى، داخل الشقق السكنية خلال الفترة الماضية، لعدم دراية المواطنين بالطرق السليمة للوقاية من أخطارها، وتكمن الخطورة فى تلك الحرائق بسبب التوصيلات الخاطئة للغاز التي ينتج عنها مصابون ومتوفون، وتقدم الإدارة العامة للحماية المدنية، العديد من الإرشادات للوقاية من تلك الحرائق ومنها.

- يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

- يجب إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

- على المواطنين التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

- إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

- قم بغلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

- قم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك.

تنتشر الحرائق بسبب تكرار الأخطاء التي يقوم بها المواطنون نتيجة للتوصيلات الخاطئة و يؤكد الخبراء على التمديدات الواصلة بين الحائط و الأجهزة المنزلية ويكون بها خبير مختص منعا لاندلاع الحرائق في حالة إجراء اى إصلاحات.