اليوم السابع
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قارئة تشكو انقطاع المياه عن عزبة الهادى مركز الخانكة في القليوبية

الأحد، 18 أبريل 2021 06:10 م
قارئة تشكو انقطاع المياه عن عزبة الهادى مركز الخانكة في القليوبية انقطاع المياه
أحمد جمال الدين

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أرسلت القارئة فاطمة فتحى عبد العاطى شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، تتضرر فيها من انقطاع المياه فى عزبة الهادى مركز الخانكة  بمحافظة القليوبية.

وقالت القارئة فى رسالتها إن المياه انقطعت فى عزبة الخانكة منذ 3 أيام، ما شكل معاناة للأهالى، خاصة فى شهر رمضان، مطالبة بضرورة ضخ المياه بانتظام مرة أخرى ورفع المعاناة عن الأهالى.

للتواصل مع القارئة/01112540956     

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع.

 


عزبة الهادى

مركز الخانكة

محافظة القليوبية

انقطاع المياه عن عزبة الهادى

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