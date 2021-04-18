قادة الكنائس في بريطانيا يحذرون من خطورة استخدام "جوازات سفر اللقاح"

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حذر المئات من قادة الكنائس في بريطانيا رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن "خطط استخدام جوازات سفر اللقاح هي واحدة من أخطر مقترحات السياسة التي يتم تقديمها في تاريخ السياسة البريطانية، وقد تنهي الديمقراطية الليبرالية".

ونشرت صحيفة " الجارديان" البريطانية ما قالت إنه "رسالة مفتوحة إلى بوريس جونسون موقعة من قبل أكثر من 1250 رجل دين من مختلف الطوائف المسيحية في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

ويقول قادة الكنائس إن "جوازات سفر اللقاح تشكل نوعا من الإجبار غير الأخلاقي وتنتهك المبادئ".

وأوضحت الرسالة أن "الناس قد تكون لديهم أسباب وجيهة لعدم قدرتهم على التطعيم ضد كورونا أو عدم رغبتهم في ذلك، وبالنسبة لبعض المسيحيين يرتبط التطعيم بقضايا تتعلق بالضمير وبأخلاقيات تصنيع اللقاح أو اختباره".