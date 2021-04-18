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فيديو .. مدرسة الراهبات وقسم شرطة بنى سويف القديم شاهدان على جرائم الإخوان

الأحد، 18 أبريل 2021 12:23 ص
فيديو .. مدرسة الراهبات وقسم شرطة بنى سويف القديم شاهدان على جرائم الإخوان فض رابعة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع، بثا مباشرا، من أمام مدرسة الراهبات بمدينة بنى سويف والتى شهدت اعمال حرق وتخريب من قبل الجماعة الإرهابية إبان فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
 
وشهدت محافظة بنى سويف، أعمال تخريب وحرق إبان فض اعتصام رابعه العدويه والنهضه، حيث قام الجماعة الإرهابية بحرق مدرسة الراهبات وقسم شرطة مركز بنى سويف وقسم مدينة بنى سويف.
 
 
كما قامت الجماعة الإرهابية، بحرق المحكمة الابتدائية وديوان عام المحافظة، ومجموعة من مراكز وسيارات الشرطة والإطفاء، حيث تناولت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار عملية فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وعرض مشاهد لحرق مدرسة الراهبات وقسم شرطة مركز بنى سويف.
 
 

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فض اعتصام رابعه العدويه والنهضه

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