اليوم السابع
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فتح باب التظلم للمستبعدين من التعيين بالنيابة العامة فى دفعة 2017

الأحد، 18 أبريل 2021 11:05 م
فتح باب التظلم للمستبعدين من التعيين بالنيابة العامة فى دفعة 2017 دار القضاء العالى-
كتب إبراهيم قاسم

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بدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى،  فى تلقى تظلمات المستبعدين من التعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2017، التى صدر بها قرار جمهورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 153 لسنة 2021 بتعيين بعض المتقدمين بتاريخ 12 أبريل الجارى، وذلك اعتبارا من أمس السبت، ولمدة أسبوعين. 

ويقوم من لم يشملهم القرار الجمهورى بالتعيين فى وظيفة معاون نيابة بتقديم التظلمات وذلك على مدار أسبوعين، حيث يقوم بكتابة المتظلم بكتابة كافة البيانات الخاصة به على النموذج الخاص بالتظلمات وتقدم للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى الذى يقوم بفحصها وإعداد تقرير بشأنها وعرضها على المجلس لاتخاذ إجراء حيالها.

وكان القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2021 صدر بتعيين 392 من المتقدمين لشغل وظيفية معاون بالنيابة العامة فى 12 أبريل الجارى.

 


مجلس القضاء الأعلى

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النيابة العامة

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