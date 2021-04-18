عرض 4 أفلام بنادى سينما الإسماعيلية على هامش مهرجان السينما التسجيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

عرض نادى سينما الإسماعيلية، 4 أفلام تسجيلية وروائية قصيرة ضمن الاستعدادات لانطلاق الدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والمتحركة ، والذى سيقام فى الفترة من 19 إلى 25 مايو 2021 ويتضمن عرض 120 فيلما ، برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا ، وتنظيم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي .

وعقدت الورشة التعريفية الأولى لمهرجان الإسماعيلية التسجيلية لشباب المتطوعين بفعاليات الدورة الـ 22، بعرض 4 أفلام من الدورات السابقة ، وهى العبور ، حبوب منع الحلم، Gazatalentos، Alzheimer، ثم فتح باب النقاش حول رؤية المشاركين حول ألية الترويج للمهرجان .

وحرصت اللجنة المنظمة على عقد ورشة تعريفية لفريق المتطوعين من الشباب والفتيات الجامعيين، حول المشاكل التى قد يتعرض لها، وكيفية حلها، إضافة إلى مناقشة أفكار تطوير الدعاية للمهرجان، وجذب أكبر قدر من المهتمين والترويج له.

من جهته قال المخرج محمد محمدين، مسئول فريق المتطوعين ، انه تم اختيار ما يقرب من 80 متطوع من الجامعين والمتحدثين بأكثر من لغة أجنبية للمشاركة فى فعاليات مهرجان السينما التسجيلية، على أن يتم تصفيتهم خلال الفترة المقبلة وبحسب تقييم مدى جديتهم فى المشاركة.

أضاف محمدين: "نعتمد على المتطوعين لنجاح مهرجان الإسماعيلية، كما تم اختيارهم بعناية، فاغلبهم يتحدثون أكثر من لغة أجنبية، تزيد من فرص التواصل المباشر والمرن مع الوفود الأجنبية ".

وأشار إلى أن شروط اختيار المتطوعين خلال دورة عام 2021، كانت تخضع لعدة معايير وشروط، أهمها التفرغ التام للنشاط التطوعى بالمهرجان خلال الفترة من 19- 25 مايو وهى فترة انعقاد فعاليات المهرجان"، وإلا يقل السن عن 18 عامًا، وأن يكون المتقدم خريج جامعى أو على الأقل طالب بإحدى الجامعات، مع إجادة لغة أجنبية على الأقل "الإنجليزية أو غيرها"، حسن المظهر والسمعة والسلوك، ولديه القدرة على التعاون و إجادة العمل بروح الفريق، على أن تكون الأولوية لأبناء الإسماعيلية.

ولفت محمدين، إلى وعى جمهور الإسماعيلية بأهمية السينما والإقبال الجماهيرى الملحوظ على الأفلام، خلال مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، وهو ما تم رصده خلال دورات المهرجان السابقة.

ووجهت حنان الضبع، مسئول فريق المتطوعين، المشاركين، بأهمية تنمية وعى الجماهير تجاه الرسائل والأهداف، التى تعرضها الأفلام التسجيلية خاصة أن بها رسائل مجتمعية هامة بجانب الرسائل الإنسانية، التى قد تساهم فى تغيير ضمائر وأفكار وأهداف الشعوب.

كما شدد خالد زادة، مسئول فريق المتطوعين، على الجدية والالتزام من قبل المشاركين، مؤكدًا أن الهدف الحقيقى من انعقاد الدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، هو الاستمتاع بفن راقى له هدف ورسالة.



أحد الافلام المشاركة



المشاركين بالندوة



المشاركين بالورشة التعريفية لمهرجان الاسماعيلية للأفلام القصيرة



فيلم العبور