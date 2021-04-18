طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وحار فى الكويت وصحو إلى غائم فى الامارات

كتب أحمد علوى

يشهد طقس الخليج حالة من عدم الاستقرار فقد حذرت الارصاد الجوية السعودية من امطار رعدية ورياح وانعدام الرؤية، وتشهد الكويت طقس حار ، بينما يكون الطقي فى الامارات صحو إلى غائم

السعودية:

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.



كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطاراً رعدية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي بدر وينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم حار و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 60 كم/ساعة .

وفى المساء معتدل الحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا إلى غائما جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ، و الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي يكون خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:27 والمد الثاني عند الساعة 03:53 و الجزر الأول عند الساعة 10:56 والجزر الثاني عند الساعة 21:15..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 00:34 و الجزر الاول عند الساعة 19:43 والجزر الثاني عند الساعة 07:56.